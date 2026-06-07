Dos muertos y nueve heridos en tiroteos en Kansas City, sede de la selección holandesa

Kansas City sufrió dos tiroteos el sábado: el primero dejó nueve heridos y el segundo mató a dos personas.

Kansas City alberga a la selección de Países Bajos en el Mundial, y también a las de Argentina e Inglaterra.

El primer tiroteo, sin víctimas mortales, ocurrió en Troost Avenue, a unos veinte minutos en coche del complejo de entrenamiento del Kansas City Current, donde se alojará la selección holandesa.

La Policía de Kansas City confirmó a medios locales nueve heridos.

Tres fueron trasladadas en ambulancia y las seis restantes acudieron por sus propios medios; ninguna con lesiones de gravedad.

Horas después, en un supermercado cercano a Westport Road —a tres kilómetros de Troost Avenue y a quince del complejo—, la policía halló a dos hombres baleados.

Los servicios médicos llegaron enseguida. Jeron Jackson (18) murió en el hospital, mientras que Rickey Cal (24) falleció en el acto. Según KSHB, el tirador sigue fugado.

La selección holandesa aún no está en Kansas City; el lunes jugará un amistoso en Nueva York ante Uzbekistán y luego viajará a esa ciudad.