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La situación de la plantilla del Bayern de Múnich se complica: Lennart Karl y Konrad Laimer tuvieron que ser sustituidos con molestias en el 0-0 ante el Hamburger SV.

Karl señaló que tenía problemas en la cadera a comienzos de la segunda parte, después de una actuación hasta entonces muy floja . En el minuto 52 le sustituyó Laimer, que pasó a jugar en la banda derecha hasta que también tuvo que retirarse en el 87. Laimer sintió dolor tras recibir un golpe. Nathaniel Brown entró en su lugar.

Según Sky , Karl no tendría problemas graves, pero la situación de Laimer parece más preocupante. «No tiene buena pinta», dijo el entrenador Vincent Kompany tras el pitido final en DAZN. Todavía no hay un diagnóstico oficial de ninguno de los dos. Si Laimer y, posiblemente, Karl acaban siendo baja, se sumarán a una enfermería en la que ya hay varios jugadores importantes.

El capitán y portero titular Manuel Neuer no regresará de su lesión en el pie hasta, como pronto, el inicio de la segunda vuelta. Se espera que Ismael Saibari, con una rotura de la sindesmosis, esté de baja hasta febrero, y Harry Kane, con la misma lesión, hasta marzo. Jamal Musiala había reaparecido el pasado viernes ante el 1. FC Köln (1-1) tras una rotura de fibras musculares, pero la lesión se reprodujo el miércoles en el duelo contra el OSC Lille (1-2). Se espera que esté de baja entre cuatro y seis semanas.

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Michael Olise podría regresar el martes para los octavos de final de la Copa de Alemania contra el Hertha BSC tras sufrir una contusión en el pie. Serge Gnabry, con una lesión muscular, y Alphonso Davies, con una rotura de fibras musculares, volvieron al menos a entrenarse con el equipo el viernes. Es posible que reaparezcan antes de Navidad.

Joshua Kimmich se perderá por sanción los próximos partidos de la Bundesliga tras su innecesaria tarjeta roja ante el HSV .