Dos jugadores del Barcelona celebran las declaraciones de Álvarez sobre su marcha del Atlético

Las declaraciones de Julián Álvarez sobre su deseo de dejar el Atlético de Madrid han generado alegría en el vestuario del Barcelona. Gavi y Fermín López lo elogiaron en redes, señal de que le darían la bienvenida.

Según Sport, Gavi reaccionó con un “me gusta” a una publicación del diario que incluía un vídeo de las declaraciones de Álvarez a ESPN, en las que afirmaba haber hablado con responsables del club para decirles que “lo mejor para todos es el traspaso, y quiero cumplir mi sueño”. mientras que Fermín López hizo lo mismo en una publicación del periodista italiano Fabrizio Romano.

¿A qué jugador elegiré?

Javi ya había expresado su admiración por el “Araña” argentino en una entrevista en RAC 1 antes del España-Arabia Saudí, al afirmar: «¿A qué jugador del Mundial elegiría? A Julián Álvarez», convirtiéndose en uno de los primeros azulgranas en reaccionar tras la victoria argentina ante Austria.

La acogida en el vestuario fue muy positiva.

Según Sport, varios compañeros también aplaudieron sus palabras, pues el equipo, tras la salida de Lewandowski, busca un delantero de talla mundial.

En las oficinas de Juan Gamper también se valoró la idea.

Esta acogida pública envía un mensaje claro al jugador: el vestuario le espera con impaciencia, mientras crece la tensión entre Barcelona y Atlético por su futuro.