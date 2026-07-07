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Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Dos jugadores de la selección española se pierden el entrenamiento... ¿Se perderán el partido contra Bélgica?

España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
A. Laporte
Pau Cubarsí
España
Bélgica
EE. UU.

Un informe periodístico ha revelado este martes la ausencia de dos jugadores de la selección española en los entrenamientos de preparación para el partido contra Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

Según Mundo Deportivo, la selección española completó este martes una sesión de recuperación en el estadio Cotton Bowl de Dallas, horas después de vencer a Portugal y avanzar a cuartos de final.

El ambiente fue de gran entusiasmo tras la victoria.

Lo único que llamó la atención fue la ausencia de Aymeric Laporte y Pau Cubarsi en el campo.

 Ambos se quedaron en el gimnasio, aunque la Federación Española de Fútbol confía en su estado físico.

World Cup
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España
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BEL

Fue una sesión de recuperación, como las anteriores, y se espera que ambos se reincorporen mañana al grupo.

A España le quedan tres entrenos para preparar los cuartos contra Bélgica el viernes.

 La primera sesión fue el martes en Dallas; las dos restantes serán en Los Ángeles, donde la selección jugará su próximo partido del Mundial.

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