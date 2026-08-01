El interés por Troy Parrott va tomando forma poco a poco. El periodista, habitualmente fiable, Ben Jacobs informa de que hay ‘como mínimo’ cinco clubes interesados en el delantero del AZ.

El Fulham es el primer club mencionado en ese sentido. Ya mostró interés por Parrott en el tramo final de la pasada temporada, pero por ahora no ha dado el paso definitivo. Esta semana se supo que el club del técnico Álvaro Arbeloa ha logrado fichar a Gonzalo García, procedente del Real Madrid.

También Como y Real Betis siguen de cerca a Parrott. Además, Jacobs menciona tanto al Ajax como al PSV entre los clubes que recientemente ‘han preguntado’ al AZ.

Especialmente sorprende el interés del Ajax, ya que en este periodo ya llegaron a Ámsterdam dos delanteros. Marcos Leonardo fue fichado por veinte millones de euros procedente de Al-Hilal, mientras que Tolu Arokodare llega cedido por el Wolverhampton Wanderers. Con Kasper Dolberg y Don-Angelo Konadu, el Ajax tiene incluso cuatro delanteros en plantilla.

El interés del PSV se explica mejor. Alassane Pléa sigue muy lejos del nivel que alcanzó antes de su lesión, y todavía existe la posibilidad de que Ricardo Pepi se marche este verano.

Se desconoce el precio que pide el AZ por Parrott, aunque el pasado invierno rondaba los treinta millones de euros. El atacante irlandés tiene contrato en Alkmaar hasta mediados de 2029.

El AZ lleva tiempo teniendo ya al sucesor de Parrott en casa. Mexx Meerdink es el primer delantero previsto para la nueva temporada a las órdenes de Leeroy Echteld. Jizz Hornkamp también aparece como una buena alternativa.