Dos fichajes del Feyenoord hicieron dudar a Tobias van den Elshout: «No pensaba que...»

Tobias van den Elshout se muestra satisfecho con su evolución en el Feyenoord, según declaró a ESPN. El centrocampista de 19 años ha jugado siete partidos en la VriendenLoterij Eredivisie tras el parón invernal.

El club invirtió 17 millones en fichar a los centrocampistas Sem Steijn (FC Twente) y Luciano Valente (FC Groningen).

Eso hizo que Van den Elshout dudara sobre su futuro. «No pensaba que estaría donde estoy ahora. Este verano, e incluso este invierno, me planteé salir cedido. Al final no fue así, y ahora estoy muy contento por ello».

El club no quiso cederlo al FC Volendam porque su contrato vencía en 2027, pero finalmente lo renovó hasta 2029 con una opción de prórroga.

«Renovar fue un momento muy bonito; me alegra saber que seguiré en este club varios años», recuerda.

Todo indica que el mediocampista de La Haya será titular el sábado ante el FC Groningen, tras la lesión de Jakub Moder.

Si todo va bien, formará el centro del campo junto a Oussama Targhalline y Valente, con quien mantiene una buena relación desde este curso.