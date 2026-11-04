El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, dio a conocer la lista de su equipo de cara a la concentración de noviembre de 2026, prevista en la capital catarí, Doha, dentro del programa de preparación para la próxima etapa, en medio de las novedades relacionadas con el aplazamiento de la Copa Asiática 2027.

Donis eligió a 30 jugadores para disputar la concentración, que se extiende del 9 al 17 de noviembre, según la lista que publicó la cuenta oficial de la selección saudí en la plataforma «X» la tarde de este miércoles.

La lista de Arabia Saudí para la concentración de noviembre combinó experiencia y juventud, y quedó de la siguiente manera:

Porteros: Mohammed Al-Owais, Hamed Yousef, Abdulquddus Atiah.

Defensa: Abdulelah Al-Amri, Sultan Tankar, Abdullah Al-Khaibari, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal, Mohammed Mahrzi, Saud Abdulhamid, Mohammed Abu Al-Shamat, Mutaab Al-Harbi, Faris Abdi.

Centro del campo: Musab Al-Juwayr, Mukhtar Ali, Mohammed Kanno, Ziyad Al-Johani, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Abdulmalik Al-Asiri, Ahmed Al-Ghamdi, Turki Al-Ammar.

Ataque: Sultan Mandash, Mohammed Al-Qahtani, Marwan Al-Sahafi, Mohammed Al-Kuwaykibi, Abdullah Al-Hamdan, Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Salem.

Lee también: Bono, Mendy y una dupla egipcia: feroz pugna por el premio al mejor portero de África

La selección saudí disputará dos pruebas amistosas durante la concentración catarí, ya que se medirá a su par de Corea del Sur el viernes 13 de noviembre, antes de enfrentarse a Uzbekistán el martes 17 del mismo mes.

Estaba previsto que la Copa Asiática 2027 se celebrara a comienzos del próximo año, antes de que se aplazara al periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2027 y el 21 de enero de 2028.

Pese al cambio de fecha del torneo, la selección saudí se aferró al programa de la concentración de noviembre, fijando el domingo 8 de noviembre como fecha para la incorporación de los jugadores.

Lee también: El duelo entre Egipto y Marruecos se impone en la carrera por el mejor entrenador de África