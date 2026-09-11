La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, incluyó a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, en el once ideal de la primera jornada de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, tras su destacada actuación en la victoria de su equipo sobre el Inter de Milán. La lista también incluyó a la estrella del Barcelona, el brasileño Raphinha, además de Ferran Torres, recién fichado por el Paris Saint-Germain procedente del Barcelona.

La UEFA anunció el equipo ideal el viernes, tras su elección por parte del grupo de observadores técnicos del organismo europeo, que incluyó junto a Courtois a Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa) y Archie Brown (Fenerbahçe) en la defensa.

Martin Ødegaard (Arsenal) y Martin Baturina (Como) en el centro del campo.

Michael Olise (Bayern Munich), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Raphinha (Barcelona) e Ermedin Demirović (Stuttgart).

La elección de Courtois llegó después de que ofreciera un partido destacado ante el Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu, donde detuvo 7 de los 8 disparos que llegaron a su portería, contribuyendo de forma directa a que el Real Madrid se llevara los tres puntos.

Marc Bartra también acaparó las miradas tras marcar dos goles de cabeza, ayudando al Real Betis a celebrar su regreso a la Liga de Campeones con una victoria a domicilio ante el Lille, mientras que Pau Torres ofreció una actuación destacada con el Aston Villa ante el Club Brujas, tras realizar 8 despejes, generar 4 ocasiones y dar dos pases decisivos.

En ataque, Raphinha se ganó su lugar tras liderar con fuerza la presión del Barcelona ante el Feyenoord y aprovechar sus movimientos por detrás de los defensas y entre líneas para generar peligro, antes de marcar dos goles en la victoria del conjunto catalán por 5-1.

En cuanto a Ferran Torres, celebró su primer triplete con el Paris Saint-Germain durante la victoria sobre el Slovan Bratislava, y su influencia no se limitó a marcar goles, sino que destacó por sus movimientos y su capacidad para llegar a las posiciones adecuadas dentro de la zona de peligro.