Dos estrellas de la selección marroquí se perderán el crucial partido del Mundial contra Brasil

Noussair Mazraoui no jugará el debut mundialista de Marruecos ante Brasil, según el periodista marroquí Amine Bourik. La lesión de Abde Ezzalzouli preocupa aún más.

El domingo, en un amistoso contra Noruega (1-1), Mazraoui se lesionó el hombro a los 29 minutos y tuvo que retirarse.

Según Bourik, el defensa del Manchester United estará diez días de baja, lo que le excluye del duelo contra Brasil en seis días.

La lesión de Ezzalzouli es aún más grave, añade el periodista, aunque aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja el delantero del Real Betis.

Este lunes, otras fuentes marroquíes apuntan a una grave lesión de rodilla que lo mantendría de baja entre tres y cuatro semanas.

Marruecos debutará ante Brasil el 14 de junio y luego se medirá a Escocia el 20 y a Haití el 25.