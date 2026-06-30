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Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Dos duros golpes sacuden a Inglaterra antes del partido contra la República Democrática del Congo

Inglaterra vs RD Congo
Inglaterra
RD Congo
World Cup
R. James
J. Quansah
Inglaterra
República Democrática del Congo
EE. UU.

Doble revés para Inglaterra antes de los dieciseisavos de final.

El cuerpo técnico de Inglaterra, liderado por Thomas Tuchel, sufrió un golpe tras confirmar que Reece James y Jarell Quansah se perderán los dieciseisavos del Mundial contra la República Democrática del Congo, mañana en Atlanta, por lesiones.

Kwansa sufrió un esguince de tobillo en el último partido de la fase de grupos ante Panamá, mientras que James padece una lesión en el isquiotibial. En la última sesión de entrenamiento solo faltaron ambos, lo que confirma su baja, según «Sky Sports».

Estas ausencias agravan la crisis en el lateral derecho, ya que Tino Livramento también se cayó de la lista por lesión y obligó a convocar al defensa del Chelsea Trevoh Chalobah.

Todo indica que el polivalente defensa del Tottenham Hotspur, Djed Spence, será titular para cubrir esa baja en el lateral derecho durante este decisivo partido de eliminatoria.

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