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El Real Madrid contactó dos veces con el Bayern este verano para hablar de Olise.

Michael Olise y el Real Madrid: este verano hubo numerosos rumores y ahora el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ha revelado que mantuvo dos conversaciones telefónicas con el club blanco. El posible fichaje de la estrella del Bayern por el Real Madrid fue uno de los grandes temas durante el Mundial de 2026, disputado en verano. Eberl ha confirmado que el Real Madrid llamó incluso en dos ocasiones por este asunto.

«El Real Madrid llamó dos veces para asegurar que no había ni hay ningún contacto», explicó Eberl durante un encuentro con una peña del club el fin de semana. El Real Madrid incluso emitió un comunicado público en el que afirmó que no ficharía a Olise en el verano de 2026.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, también había confirmado hace unos días que habló sobre Olise con su homólogo del Real Madrid, Florentino Perez. Según Hainer, este también le había « asegurado que el Real Madrid nunca había mantenido ninguna conversación ni con él ni con su agente. »

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Sobre todo durante el último mercado de fichajes, se rumoreó una y otra vez que el Real Madrid intentaba fichar a Olise. Después de que Perez prometiera a los aficionados un gran fichaje al estilo de Cristiano Ronaldo durante la campaña electoral a la presidencia, varios medios informaron de que se refería al jugador de 24 años del Bayern.

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El diario deportivo L'Equipe informó además hace poco de que los compañeros de selección de Olise, Kylian Mbappe e Ibrahima Konate, estarían presionando insistentemente al excepcional futbolista del club más laureado para convencerlo de fichar por el Real Madrid.

El contrato de Olise con el Bayern se extiende hasta 2029 y, por ahora, no se plantea una salida anticipada. Además, los dirigentes del club han confirmado en repetidas ocasiones que, llegado el momento, se sentarán con el entorno del francés para hablar de una ampliación de su contrato.