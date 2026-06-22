Según Voetbal International, Lequincio Zeefuik no tiene futuro en el AZ. Varios clubes de la VriendenLoterij Eredivisie quieren ficharlo cedido, pero enfrentan un gran obstáculo.

Ya fue cedido este curso al Heracles Almelo, con el que marcó dos goles sin evitar el descenso.

Ahora ha vuelto a AZ, pero no tiene sitio en el primer equipo y esta semana se unirá al Jong AZ.

Zeefuik no es el único que puede marcharse: también Mayckel Lahdo, Maxim Dekker, Ibrahim Sadiq y Zico Buurmeester podrían salir.

Pese a un primer semestre irregular, varios clubes de la Eredivisie lo siguen. Fortuna Sittard y Excelsior, donde ha brillado con la Jong Oranje, ya mostraron interés.

Ambos equipos prefieren una cesión, aunque AZ solo contempla una venta, opción costosa para ellos.

Su contrato vence en 2029.