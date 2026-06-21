Dos clubes de la Eredivisie están interesados en Mohamed Ihattaren

Leeroy Echteld quiere que Mohamed Ihattaren fiche por el AZ, pero teme que el departamento de ojeadores no esté de acuerdo.

«En AZ mandan los datos y, según ellos, no alcanza la puntuación mínima», explica Echteld. «Pero sería el paso ideal para él. Aquí se le exigirá más. Si está en forma, me encantaría contar con él».

«Él mismo tiene ganas de esta aventura. Lo conozco personalmente; lleva tiempo en el RKC y el Fortuna Sittard, pero aún no está en plena forma», añade.

«Aun así, cuando lo veo jugar es decisivo. Necesita ponerse mucho más en forma, y eso le cuesta».

«Se trata de la alimentación, el estilo de vida y de lo que esté dispuesto a hacer. Necesita motivación intrínseca. Si lo consigue, puede llegar muy lejos, porque es un jugador muy bueno», concluye el entrenador del AZ.

El presentador Nordin Ghouddani añade que el FC Twente también sigue la situación del jugador.

«Hablé hace un mes con Erik ten Hag, director técnico de Twente. Según el coste de Ihattaren, le gustaría incorporarlo».

Ihattaren puede dejar el Fortuna Sittard por tres millones de euros, aunque el club limburgués aceptaría ofertas inferiores.