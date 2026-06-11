Dirk Proper podría haber jugado su último partido con el NEC. Según Voetbal International, el centrocampista interesa al sc Heerenveen y al Sparta Rotterdam.

Este centrocampista diestro de 24 años llegó a la cantera de Nimega en 2011 y debutó con el primer equipo el 13 de diciembre de 2019.

Se hizo imprescindible y ya acumula 185 partidos, 13 goles y 8 asistencias.

Uno de sus momentos más destacados fue el ascenso a la Eredivisie en 2021. Después, su progresión se estancó.

Perdió la titularidad ante Kodai Sano, quien brilló en la primera mitad de la temporada 2025/26.

El técnico delNEC, Dick Schreuder, desea retenerlo, pero el contrato del jugador finaliza en 2027.

Por ello, el NEC escuchará ofertas por él, siempre que lleguen al valor que le otorga Transfermarkt: 1,5 millones de euros.

En el Sparta, Rogier Meijer estará al mando la próxima temporada. El técnico de Doetinchem dirigió al NEC entre 2020 y 2025, por lo que conoce muy bien a Proper.

El Heerenveen, que espera la salida de Joris van Overeem y Marcus Linday rumbo a FC Utrecht y Sporting de Braga, respectivamente, ve en Proper un refuerzo inmediato si alguno de ellos se marcha.