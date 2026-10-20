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Dos cambios forzosos: la maldición de las lesiones golpea de forma temprana a las estrellas del París Saint-Germain y del Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
O. Dembele
F. Torres
D. Olmo
F. Lopez
Francia
España

Cumbre de fuego

El Paris Saint-Germain sufrió un duro golpe de forma prematura, en la cima ante el Barcelona, en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Antes del comienzo del partido de esta noche, el Saint-Germain ocupa el primer puesto con 6 puntos, aventajando por diferencia de goles al Barcelona, que es segundo.


En el minuto 20, Ousmane Dembélé inició una peligrosa jugada ofensiva del Paris Saint-Germain, pero, debido a unas molestias musculares, dejó de correr e hizo una señal al cuerpo técnico.


Dembélé abandonó el terreno de juego aquejado de dolores en el músculo isquiotibial, lo que obligó al director técnico Luis Enrique a dar entrada a su compañero Ferran Torres, en un cambio forzoso.

  En el minuto 27, Dani Olmo, jugador del Barcelona, cayó tras un choque con Vitinha y, después de recibir tratamiento sobre el césped, el cuerpo técnico del Barça, dirigido por Hansi Flick, decidió sustituirlo.

Flick dio entrada a Fermín López en lugar de Olmo, también en un cambio forzoso.

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