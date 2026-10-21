Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció la alineación oficial de su equipo para enfrentarse al Bayern Múnich, en el encuentro que se disputará esta noche en el estadio Allianz Arena, en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Arteta realizó dos cambios respecto a la alineación que disputó el partido ante el Nottingham Forest, el pasado domingo en la Premier League.

Noni Madueke entró en lugar de Eberechi Eze, y Jurrien Timber ocupó el puesto de Ben White.

La alineación del Arsenal fue la siguiente:

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Ødegaard, Madueke y Havertz.

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Por otro lado, Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, anunció la alineación de su equipo, liderado por Harry Kane como de costumbre, aunque Luis Díaz se sienta en el banquillo, pese a haber marcado 3 goles ("hat-trick") en el último partido ante el Leipzig.

La alineación del Bayern Múnich fue la siguiente:

Neuer, Laimer, Upamecano, Kim y Stanišić, Pavlović, Bischof, Gnabry, Olise, Davies y Harry Kane.