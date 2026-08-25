El cuerpo técnico del Al-Nassr, dirigido por el australiano Ange Postecoglou, anunció su alineación para el enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, esta noche, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga Roshn de Profesionales de Arabia Saudí.

La alineación del Al-Nassr cambió ligeramente en comparación con el once del equipo en su último partido ante el Al-Riyadh.

El cambio más destacado se aprecia en la apuesta del Al-Nassr por Cristiano Ronaldo desde el inicio en la línea ofensiva, junto a Samu Costa, con la salida tanto de Abdullah Al-Khaibari como de Abdullah Al-Hamdan del once titular.

La alineación del Al-Nassr para el partido ante el Al-Ettifaq fue la siguiente:

Portería: Bento.

Línea defensiva: Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez, Salem Al-Najdi.

Centro del campo: Angelo Gabriel, Kingsley Coman, João Félix.

Línea de ataque: Samu Costa, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.











