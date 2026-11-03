Dos cambios en 34 minutos: un suceso extraño golpea al Al-Hilal ante el Shabab Al-Ahli

El club saudí Al-Hilal vivió un episodio insólito durante su enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Hilal recibió a su rival, el Shabab Al-Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El partido fue testigo de un episodio insólito para el equipo saudí, ya que su entrenador italiano, Simone Inzaghi, realizó dos cambios en la primera mitad, concretamente en los primeros 34 minutos.

El primer cambio llegó en el minuto 28, cuando Inzaghi decidió dar entrada al lateral derecho Mohammed Mahzari en lugar de su compatriota Sabri Dahel, pese a que este último no mostró indicios de sufrir ninguna lesión.

Seis minutos después, el técnico italiano se vio obligado a dar entrada a su jugador Nasser Al-Dawsari en lugar del francés Saimon Bouabré, después de que este último sufriera una lesión durante una conducción del balón en el centro del campo.

Cabe recordar que el Al-Hilal comenzó el partido de forma fuerte, pues marcó el gol de la ventaja tras apenas 6 minutos de juego, por medio de su delantero inglés Ollie Watkins.