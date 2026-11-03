¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Dos cambios en 34 minutos: un suceso extraño golpea al Al-Hilal ante el Shabab Al-Ahli

Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Liga de Campeones
S. Inzaghi
S. Bouabre
M. Mahzari
N. Al-Dawsari
S. Dahal
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Italia
Francia

Crisis que golpea al "líder"

El club saudí Al-Hilal vivió un episodio insólito durante su enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Hilal recibió a su rival, el Shabab Al-Ahli, este martes, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El partido fue testigo de un episodio insólito para el equipo saudí, ya que su entrenador italiano, Simone Inzaghi, realizó dos cambios en la primera mitad, concretamente en los primeros 34 minutos.

El primer cambio llegó en el minuto 28, cuando Inzaghi decidió dar entrada al lateral derecho Mohammed Mahzari en lugar de su compatriota Sabri Dahel, pese a que este último no mostró indicios de sufrir ninguna lesión.

Próximos partidos
ALI

ALI

1ª División

07 nov 2026

HIL

HIL

ALS

ALS

1ª División

07 nov 2026

ALA

ALA

Seis minutos después, el técnico italiano se vio obligado a dar entrada a su jugador Nasser Al-Dawsari en lugar del francés Saimon Bouabré, después de que este último sufriera una lesión durante una conducción del balón en el centro del campo.

Cabe recordar que el Al-Hilal comenzó el partido de forma fuerte, pues marcó el gol de la ventaja tras apenas 6 minutos de juego, por medio de su delantero inglés Ollie Watkins.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google