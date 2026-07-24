La Federación Belga de Fútbol anunció este viernes el nombramiento del neerlandés Mark van Bommel como nuevo director técnico de la selección, en sustitución del francés Rudi García, con un contrato que se extiende hasta el final de la Eurocopa 2028.

La federación explicó, en un comunicado oficial, que Van Bommel comenzará sus funciones a partir del próximo 15 de agosto, y que en el cuerpo técnico le acompañarán Baudouin Zendin, Marten Martens y Reinier Robbemond.

El cambio se produjo tras la finalización del contrato de Rudi García con la selección belga al término del ciclo del Mundial 2026, poniendo fin a su etapa, que se prolongó durante 18 meses.

La selección belga se despidió del Mundial 2026 en los cuartos de final tras su derrota ante España, que posteriormente se proclamaría campeona, poniendo fin a una racha de 18 partidos sin perder que se extendía desde marzo de 2025.

Van Bommel: tenemos todos los ingredientes para competir con los grandes

Tras el anuncio oficial, Van Bommel expresó su satisfacción por asumir el cargo, y declaró: "Es un gran honor convertirme en el director técnico de la selección de Bélgica, y agradezco a la Federación Belga su confianza".

Y añadió: "Bélgica cuenta con jugadores destacados y un potencial enorme. Junto a mi cuerpo técnico, aspiramos a construir una selección disciplinada, ambiciosa y valiente, capaz de competir con las mejores selecciones del mundo".

Y prosiguió: "Nadie puede garantizar el éxito, pero sí podemos garantizar el trabajo duro, la honestidad y el compromiso. Daremos todo lo que tenemos para ayudar a esta selección a evolucionar día a día y a alegrar a la afición belga".

No dirige desde hace dos años

Van Bommel regresa a los banquillos tras su alejamiento del trabajo desde su salida del Royal Antwerp belga al final de la temporada 2023-2024.

El técnico neerlandés condujo al equipo, en su primera temporada, a la conquista del título de la liga belga por primera vez en 66 años, antes de abandonar el club tras la temporada siguiente, en la que el equipo participó en la Liga de Campeones de Europa y quedó eliminado en la fase de grupos.

Su trayectoria como entrenador también incluyó dirigir al Eindhoven y trabajar como asistente de los seleccionadores de Arabia Saudí y Australia, además de una breve experiencia con el Wolfsburgo alemán, que finalizó menos de 5 meses después de su nombramiento.

En cuanto a su etapa como jugador, Van Bommel disputó 79 partidos internacionales con la selección de los Países Bajos, y fue uno de los integrantes de la generación que alcanzó la final del Mundial 2010; también vistió la camiseta de clubes destacados, entre los más notables el Barcelona y el Bayern Munich.

Un nuevo reto con Bélgica

Van Bommel asume las riendas de la selección de Bélgica, que ocupa el octavo puesto en la clasificación mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), poniendo la mira en poner fin a la serie de fracasos que han perseguido a la selección en las Eurocopas.

La selección belga no ha logrado superar los cuartos de final del torneo continental desde su ampliación en 1996, mientras que se despidió de las dos últimas ediciones en los octavos de final y en los cuartos de final, respectivamente, lo que convierte a la Eurocopa 2028 en el objetivo más destacado del técnico neerlandés al inicio de su nuevo proyecto.