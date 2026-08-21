El Mónaco se está batiendo ahora mismo con el club polaco Gornik Zabrze en los playoffs por una plaza en la fase de liga de la Conference League. El partido de ida en Polonia lo ganaron los monegascos el jueves por 3-2.

Brunner estuvo sobre el césped durante los 90 minutos y marcó de cabeza el momentáneo 3-1. El gol subrayó su reciente tendencia al alza y fue, de hecho, el primero en un partido oficial con el Mónaco dos años después de su traspaso.

Después de causar sensación en la cantera del Borussia Dortmund, Brunner se marchó en 2024 al Principado por cuatro millones de euros. A continuación llegó de inmediato una cesión al Cercle Brujas, club asociado del Mónaco en Bélgica, aunque no salió como estaba previsto. Brunner apenas disputó 1083 minutos oficiales. Eso sí, logró seis goles.

Aún más decepcionante fue la pasada temporada en el Mónaco. Allí, Brunner apenas estuvo 127 minutos sobre el césped en la Ligue 1. Sin embargo, en esta pretemporada, el delantero, que ya tiene 20 años, está dejando hasta ahora una impresión excelente. Siete amistosos, seis goles: ese es su gran balance. Entre otros, marcó contra el Liverpool FC y el Getafe CF.

El Mónaco arranca el domingo la temporada de la Ligue 1

En el primer partido oficial de la temporada, Brunner enlazó sin fisuras con esas actuaciones. El diario francés L'Equipe lo ensalzó tras su gol contra Gornik como el "hombre del momento". El domingo, el Mónaco visita al AC Le Havre en el arranque de la nueva temporada de la Ligue 1, antes de que el jueves se dispute la vuelta contra Gornik.

Se trata, por cierto, del club de Lukas Podolski. Desde 2025, el exinternacional alemán, que ahora tiene 41 años, es propietario del histórico club. Además, siguió jugando hasta el final de la pasada temporada y se despidió ganando la Copa de Polonia.