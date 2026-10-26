El capitán Valverde predica con el ejemplo en el Camp Nou
El capitán del Real Madrid, Fede Valverde, lideró al equipo con el ejemplo en la victoria por 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou. El centrocampista uruguayo jugó 62 minutos a gran intensidad pese a sufrir una lesión en la pierna al principio de la primera parte.
La presión incansable de Valverde ayudó al Madrid a controlar la zona central del campo antes de que fuera sustituido por precaución.
La victoria fue la quinta consecutiva del Real Madrid en todas las competiciones.
Mourinho elogia el sacrificio de 40 minutos de Valverde
En la rueda de prensa posterior al partido, Jose Mourinho destacó que Valverde se exigió hasta el límite físico. «Hay otro nombre que no quería dejar fuera: Valverde, que jugó lesionado durante más de 40 minutos», afirmó Mourinho.
«Se lesionó, quiso seguir y exigirse hasta el límite, y lo dio todo mientras estuvo en el campo».
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Mourinho elogió la mentalidad de Valverde como reflejo de la unión de la plantilla.
Valverde antepone el éxito del equipo a su dolor
Al hablar de su estado físico después del partido, Valverde aseguró que conseguir los tres puntos hizo que mereciera la pena soportar el dolor. «Si el equipo gana, dormiré tranquilo y feliz», dijo Valverde entre sonrisas.
«En el descanso... Mourinho me preguntó si podía continuar, así que lo intenté. Me molestaba un poco la pierna después de una entrada que hice».
«Para mí es muy fácil seguir jugando con compañeros así, que te animan... Es un honor compartir el campo con ellos», añadió el capitán.
Valverde elogia las grandes actuaciones de Mbappe y Lunin
Valverde también felicitó a Kylian Mbappe, autor de dos goles, y al portero Andriy Lunin por sus destacadas contribuciones.
«Esta victoria nos dará un impulso increíble para seguir creciendo», concluyó Valverde.
El Real Madrid se centra ahora en recuperarse físicamente antes de viajar a Santander el próximo domingo.