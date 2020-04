Dopaje Carmona - Galindo: versiones, implicados y sanciones

Uno de los casos más sonados de dopaje se vivió en las filas de la Selección Mexicana.

Los casos de dopaje en México han afectado al deporte en distintos niveles, pero sobre todo al futbol. Existe un caso que fue el parteaguas del uso de sustancias ilegales en la y que dio paso a procedimientos más rigurosos con los futbolistas.

En 2005, dos grandes promesas del futbol mexicano vieron sus carreras afectadas por un caso de dopaje. Salvador Carmona y Áaron Galindo fueron señalados por usar sustancias ilegales, pero ellos insisten en su inocencia a la fecha.

En Goal te contamos todo lo que sucedió en su caso de dopaje:

IMPLICADOS

Áaron Galindo y Salvador Carmona fueron los dos jugadores que dieron positivo por el uso de anabólicos durante la Copa Confederaciones de 2005. La WADA fue quien organizó los exámenes aleatorios a la Selección Mexicana.

SANCIONES

Después de que ambos jugadores dieran positivo, a cada uno de ellos se les sancionó con un año sin actividad. perdió a Galindo, mientras que no pudo contar con la participación de Carmona.

Sin embargo, su detino fue sumamente diferente. Por su parte, Galindo, una vez que cumplió con la sentencia, salió a Europa para fichar con el Hércules de la Segunda Divisón de . Grasshoper, , , Santos, Toluca y Toledo fueron los clubes en los que participó el mexicano.

Por otro lado, la carrera de Carmona fue totalmente distinta. Cuando cumplió con el año de castigo, el jugador de la Máquina volvió a las canchas, pero la WADA lo siguió muy de cerca. En otra prueba antidopaje, Salvador volvió a dar positivo y, a pesar de que apeló el resultado, fue suspendido de por vida el 16 de mayo de 2007.

En Cruz Azul creían en la inocencia de Carmona. En el Clausura 2007, ya cuando el TAS había dictaminado la nueva sentencia, Isaac Mizrahi, entonces entrenador de la Máquina, alineó indebidamente a Salvador. Esto le costó la eliminación inmediata a los Celestes, con lo cual avanzó directamente a la final del campeonato.

VERSIONES

La versión oficial indica que ambos jugadores consumieron norandostrerona mientras representaban a en la Copa Confederaciones de 2005. Carmona apeló en múltiples ocasiones e incluso demandó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por difamación.

Tras cumplirse 11 años de su primera suspensión, Salvador Carmona amenazó con revelar la verdad del caso, aunque sus palabras quedaron en el aire y no logró desmentir a lo dicho por la FMF y el TAS.

“Si no he hablado (sobre el castigo y lo de 2005) es por no ofender a la gente, al aficionado, porque no me gustaría que se enteraran de cómo maneja el fútbol mexicano a través de sus directivos…imagino que algo deber saber ya la FIFA, entonces, si no hablo yo ya hablan otras personas que estuvieron dentro de la FMF. Van a salir muchas cosas de esto”, sentenció.