Donyell Malen y Kenneth Taylor podrían cerrar la temporada de la Serie A con un prestigioso premio

Donyell Malen y Kenneth Taylor han sido nominados como candidatos a Jugador del Mes de abril en la Serie A.
Ambos jugaron cuatro partidos de liga en abril: Malen (AS Roma) marcó cuatro goles y dio una asistencia, y Taylor (Lazio) aportó dos asistencias.
Malen llegó cedido del Aston Villa, y Taylor fichó por Lazio procedente del Ajax por unos diecisiete millones de euros.
Desde entonces, Malen ha marcado 12 goles y dado 2 asistencias en 16 partidos oficiales con la Roma.
Once de esos tantos han sido en la Serie A, donde marcha quinto en la tabla de goleadores, a solo un gol del segundo puesto, compartido por varios jugadores.
Taylor se ha hecho imprescindible en el once de la Lazio: ha sido titular en los dieciocho partidos que ha jugado, con tres goles y dos asistencias.
Además de Malen y Taylor, optan al premio Marcus Thuram (Inter), Sebastiano Esposito (Cagliari), Nesta Elphege (Parma) y Nikola Krstovic (Atalanta).