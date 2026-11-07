La AS Roma se impuso sin problemas al Sassuolo el sábado por la noche. En el Stadio Olimpico, los giallorossi ganaron 3-0 gracias a los goles de Mario Hermoso y Rodrigo Mora, y a un tanto en propia puerta de Sebastian Walukiewicz entre ambos. Donyell Malen dio una asistencia, pero participó en los tres goles. La Roma ocupa provisionalmente el segundo puesto, a un punto del líder, la Lazio, que visita el domingo al Napoli.

La Roma, con Malen en el once inicial, se adelantó en la primera parte por medio de Hermoso. El central español condujo el balón con confianza hacia el área y, con algo de fortuna, lo recuperó tras tocar en Malen y en un defensa, antes de marcar con una gran definición.

Malen también participó en el 2-0. El internacional neerlandés probó suerte con un disparo que no parecía demasiado peligroso, pero que fue desviado por dos defensas del Sassuolo y acabó entrando tras tocar en el desafortunado Walukiewicz.

Tras el descanso, la Roma tampoco tuvo apenas problemas ante el Sassuolo, que acabó encajando un tercer gol casi inevitable. Malen encontró a Mora en un espacio libre y este batió al portero Arijanet Muric (ex del NAC y el Willem II): 3-0.

Ya no hubo más goles. Malen fue sustituido por Santiago Castro en el minuto 77, mientras que Marten de Roon había entrado diez minutos antes por Manu Koné. Devyne Rensch estuvo ausente por lesión.