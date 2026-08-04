Donyell Malen está completamente listo para la nueva temporada en la AS Roma, según cuenta en una entrevista con el diario italiano Il Messaggero. En parte gracias al excelente segundo tramo de la pasada temporada del neerlandés, la Roma volverá a disputar la Champions League por primera vez en siete años.

«Aunque los goles son importantes, el mayor éxito fue que la Roma se clasificara de nuevo para la Champions League después de siete años», tiene muy presente Malen. «Si pudiéramos repetir lo que ocurrió la temporada pasada, sería fantástico, tanto para mí como para el equipo».

El Inter vuelve a ser el claro favorito para el Scudetto, pero el objetivo de Malen y compañía es seguir en la pelea el mayor tiempo posible. Según el internacional neerlandés, que ha sido 56 veces internacional con la selección de Países Bajos, el entrenador Gian Piero Gasperini desempeña un papel importante en ello. Es una de las razones del resurgir de Malen.

«Ha mostrado muchísima confianza en mí y tiene muy claro lo que me pide», dice Malen sobre su entrenador. «Conoce mis puntos fuertes y se asegura de que pueda sacar lo mejor de mí mismo, para que pueda culminar el duro trabajo del equipo».

Con la Champions League en el horizonte, la Roma sigue haciendo todo lo posible por reforzar aún más la plantilla. Así, el club está claramente en la carrera por el talento del Feyenoord Givairo Read, aunque por ahora ambos clubes no se ponen de acuerdo en lo que respecta al precio del traspaso.

A Malen le gustaría ver llegar a Read, como deja claro. «No he hablado con él, pero sí lo conozco. Es todavía muy joven y ya está causando una impresión enorme. Es exactamente el tipo de jugador que lo haría increíblemente bien aquí», afirma con elogios.

La Roma, y Malen, también intentaron anteriormente llevar a Crysencio Summerville al club, pero no lo lograron. El delantero optó por una lucrativa aventura en el Al-Hilal. «Sí he hablado con Crys», señala Malen. «Por desgracia, no salió tan bien, pero no me parece apropiado comentar las decisiones que toma un amigo. Solo puedo desearle lo mejor».