Donyell Malen, de 27 años, ha llamado la atención de los grandes clubes europeos. El AS Roma pagará 25 millones de euros por él al final de esta temporada, pero su impacto inmediato puede reportar mucho más al club, según el Corriere dello Sport.

Desde su llegada procedente del Aston Villa, ha marcado 11 goles en 14 partidos, por lo que la Roma ejercerá la opción de compra de 25 millones al final de esta temporada.

Sin embargo, su futuro en el club no está garantizado: Chelsea, Manchester United, Newcastle y Barcelona siguen de cerca sus pasos.

Sin embargo, la Roma no quiere negociar: ni 50 millones harían dudar al club, pues Malen es «intocable».

«En solo unos meses ha duplicado su valor con goles, velocidad y actuaciones de campeón», añade el diario. «Once goles en catorce partidos: cifras de un depredador y líder».

Para Gasperini, Malen no es solo el nuevo delantero: es el pilar y el rostro del proyecto. Y mientras media Europa observa, el mensaje es claro: Donyell está fuera del mercado.

«Al menos por ahora», matiza el medio. «Porque cuando un jugador alcanza esta dimensión, las tentaciones son inevitables, y el dinero de los grandes clubes resulta tentador para cualquiera».