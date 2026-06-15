Donyell Malen muestra por primera vez su colección privada exclusiva: «Mis compañeros de equipo dicen que estoy loco»

Donyell Malen ha mostrado por primera vez su colección privada de coches. En un recorrido exclusivo por su garaje con Jay-Jay Boske, de DAY1, el internacional holandés exhibe sus BMW clásicos, Porsche, Ferrari y piezas únicas.

Desde niño se fascinó por los coches, vio muchos vídeos de YouTube y observaba el tráfico desde la ventana.

Destaca su BMW 320is, un modelo que considera icónico y que recuerda al coche que tuvo su padre, lo que aviva su vínculo con la marca desde niño.

No compra todo lo que le gusta: investiga mucho en Internet, sobre todo durante los viajes de partido. «Los compañeros se ríen y me dicen: ¡estás loco! Mientras algunos ven Netflix, yo estoy en Autoscout», cuenta.

En el garaje también hay un BMW 1M, un Golf GTI Clubsport S, un Toyota GR Yaris, un Porsche 911 GT3 Touring y un Ferrari 458 Spider. Este último tiene una historia especial: su pasión por la marca nació cuando, aún joven, recorrió Mónaco en un Ferrari 812 junto al difunto Mino Raiola.

Piensa en el valor futuro de su colección y desea mostrarla a sus hijos como recuerdo de sus logros.

Además, adora la música: uno de sus coches lleva un sistema de audio potente y confiesa que disfruta del house, aunque creció escuchando 100% NL, René Froger y Ruth Jacott.

Boske bromea con que podría ser DJ tras el fútbol, pero Malen lo duda: «Me gusta, pero no sé si tendría valor para hacerlo ante el público».

En la selección holandesa tienen una lista de reproducción compartida, pero él añade con cuidado: «Todos piensan: Gordon, nunca más antes de un partido, ja, ja. Esa fue la primera que puse».







