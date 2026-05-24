Donyell Malen da el pase a la Liga de Campeones al AS Roma; el Como sorprende y le arrebata el billete al AC Milan

Donyell Malen clasificó al AS Roma para la Liga de Campeones tras ganar 0-2 al Hellas Verona. El AC Milan, que era tercero, perdió 1-2 con el Cagliari y cayó al sexto puesto, quedándose sin plaza. El Como goleó 1-4 al Cremonese y también se metió en la máxima competición europea.

Hellas Verona – AS Roma (0-2)

La Roma sufrió al principio por los espacios reducidos que ofrecía el Hellas, no generó ocasiones claras y no pudo romper el orden local en la primera parte.

Antes del descanso, Verona estuvo cerca del gol, pero el portero Mile Svilar lo evitó con una gran parada. En la reanudación, Nicolás Valentino vio la segunda amarilla por falta sobre Paulo Dybala, y el Verona se quedó con diez. El portero volvió a lucirse con una elegante atajada en el posterior tiro libre.

Luego, una mano local significó penalti: Malen falló, pero Dybala repitió la ejecución y, en el segundo intento, el holandés marcó el 0-1.

Stephan El Shaarawy sentenció su último partido con la Roma: 0-2. Este triunfo clasifica a Malen y a la Roma para la Liga de Campeones por primera vez desde 2018.

AC Milan – Cagliari (1-2)

En el Milan, Santiago Giménez fue titular y a los dos minutos dio un pase a Alexis Saelemaekers, quien remató con sangre fría: 1-0.

El Cagliari empató a los veinte minutos: en un córner, Gennaro Borrelli superó a Mike Maignan. Poco antes del descanso, el Milan se salvó tras un error del portero francés, pero mantuvo el empate.

En el 58’, el Milan se quedó atrás. Los milaneses no despejaron el córner y Rodríguez marcó de cabeza: 1-2.

Con este marcador, el Milan quedó a merced de Juventus y Como: si ambos ganan, los rossoneri bajarán al sexto lugar y jugarán la Europa League.

Cremonese - Como (1-4)

El Como empezó fuerte y abrió el marcador en el 36: un disparo desviado de Jesús Rodríguez sorprendió a Audero. Poco después del descanso, el ex utredense Tasos Douvikas amplió la ventaja tras un rápido contraataque.

El Cremonese recortó distancias con el penalti de Federico Bonazzoli, pero el VAR concedió otro a los visitantes y Lucas Da Cunha devolvió la ventaja de dos goles.

El partido acabó con varias rojas al banquillo local por protestar. Da Cunha cerró la cuenta con su doblete a diez del final, 1-4.