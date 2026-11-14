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Donyell Malen ha explicado el papel decisivo de Xavi Hernandez en su resurgimiento con la selección tras una actuación dominante en la Liga de Naciones. El delantero puso por fin fin a su larga sequía goleadora con Países Bajos, que desmanteló con eficacia a una Grecia en apuros en Ámsterdam.

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La sequía goleadora termina con una goleada en Ámsterdam

Malen por fin marcó su primer gol con la selección en 2026 durante una contundente goleada por 7-0 ante Grecia en el Johan Cruijff Arena el viernes por la noche. Pese a la larga espera para volver a marcar con su país, el delantero de la AS Roma aseguró que la sequía no le había preocupado, ya que estaba centrado en el rendimiento colectivo del equipo en la Liga de Naciones.

El atacante puso el broche al marcador con el séptimo gol de un partido completamente desigual. «¿Buscaba ese gol? Por supuesto. Si tu equipo logra una goleada, como delantero también quieres marcar», declaró Malen, delantero de Países Bajos, a NOS. «Tenía ganas de jugar al fútbol. Fue una noche preciosa y todo el equipo jugó bien».

El trabajo táctico con Xavi da sus frutos

El delantero reveló que su mejoría se debe a un intenso trabajo táctico con Xavi. Aunque Malen ha marcado muchos goles con la Roma, trasladar esa eficacia a la selección ha requerido un planteamiento específico por parte del legendario excentrocampista, que ha dedicado mucho tiempo a revisar imágenes con el atacante de 27 años.

«No me ha preocupado demasiado. Lo mencionas ahora y por eso hablamos de ello», explicó Malen sobre el hecho de que este fuera su primer gol con la selección en lo que va de año. Para el delantero, la relación que ha establecido con el seleccionador es el principal motivo de la confianza que siente ahora. «He hablado mucho con él. Vimos imágenes de mis cualidades y de cómo puedo aprovecharlas. También analizamos aspectos en los que debo mejorar. Estamos trabajando mucho en ello».

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La confianza y la teoría del bote de kétchup

Xavi ha convertido claramente a Malen en una pieza central de sus planes y le ha dado la claridad táctica que necesita para rendir. El jugador reconoció que, independientemente del estatus de un futbolista o de su estado de forma en el club, el respaldo específico de un seleccionador sigue siendo fundamental para triunfar al máximo nivel, especialmente cuando los goles han escaseado en los últimos meses.

«Todos los jugadores necesitan confianza a cierto nivel, y yo también», admitió Malen al ser preguntado por el aspecto psicológico de su juego. Cuando le preguntaron si este gol podría dar paso a una racha goleadora, lo que en el fútbol suele llamarse la «teoría del bote de kétchup», mantuvo los pies en la tierra. «¿La teoría del bote de kétchup? No sé nada de eso. Tengo que generar mis ocasiones y hacer mi trabajo».

La mirada puesta en el duelo contra Alemania

La victoria da un importante impulso a Países Bajos de cara al destacado encuentro contra Alemania del lunes. Con Malen de nuevo entre los goleadores y el equipo funcionando con fluidez bajo la dirección de Xavi, Países Bajos viajará con renovado optimismo sobre sus posibilidades de competir con la élite europea tras su contundente actuación ante su afición. Para Malen, el objetivo sigue siendo mantener el nivel mostrado en la victoria sobre Grecia.