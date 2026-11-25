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El duelo de Champions League entre el Paris Saint-Germain y el AS Roma terminó este miércoles sin vencedor. Tras un entretenido encuentro, ambos equipos empataron 2-2. Donyell Malen, que salió desde el banquillo, marcó de penalti el último gol del partido. El PSG (13 puntos en 5 partidos) perdió su pleno de victorias. La Roma (5 puntos en 5 partidos) sumó un punto importante y ocupa ahora el puesto 25.

En la Roma, Malen tuvo que conformarse con un puesto en el banquillo. El entrenador Gian Piero Gasperini dio descanso a su máximo goleador, aunque sí incluyó a Marten de Roon en el once titular. Devyne Rensch se perdió el partido por lesión. En el PSG, el exjugador del Ajax Mika Godts empezó en el banquillo. Senny Mayulu fue el elegido para ocupar la posición de extremo izquierdo.

La Roma atraviesa un buen momento: la semana pasada goleó 1-5 al Parma y actualmente ocupa el segundo puesto de la Serie A. El equipo trasladó esas buenas sensaciones al césped del Parque de los Príncipes, donde Mario Hermoso recuperó pronto el balón y, tras una eficaz pared con Matías Soulé, remató a bocajarro para hacer el 0-1.

La Roma dominaba el juego y movía el balón con fluidez. Se sucedían las ocasiones, aunque Santiago Castro, el sustituto de Malen, estuvo especialmente impreciso en el pase. Finalmente, el PSG logró marcar pasada la media hora. Zabarnyi cabeceó hacia atrás un córner de Mayulu en el primer palo y puso el 1-1.

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No ocurrió mucho más en lo que quedaba de primera parte. La Roma tuvo la mejor ocasión por medio de Evan Ndicka, cuyo cabezazo se marchó por poco junto a la portería de Matvey Safonov. Los equipos se fueron al descanso con 1-1 y ni Enrique ni Gasperini hicieron cambios durante la pausa.

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Al igual que al comienzo de la primera parte, la Roma arrancó bien la segunda, de nuevo con una ocasión peligrosa de Hermoso. El español ya lo había intentado otra vez antes del descanso, después de su gol, y volvió a lanzar un buen disparo hacia la portería de Safonov, que vio bien el intento del central.

Tras una aceleración, el PSG dispuso de la siguiente ocasión bajo la lluvia de París. João Neves recibió el balón a la espalda de la defensa de la Roma y cabeceó a centímetros del poste. Poco después llegó el 2-1. Wesley França derribó a Vitinha cuando este se había escapado, solo vio la amarilla y Ousmane Dembélé convirtió el penalti.

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Con un cuarto de partido por delante, la presencia de exjugadores de la Eredivisie aumentó considerablemente con las entradas simultáneas de Godts y Malen. Poco después, este último vio cómo un disparo de Soulé golpeaba el brazo extendido de Vitinha. Tras revisar la jugada con el VAR, el árbitro señaló penalti y Malen lo transformó sin fallar: 2-2.

En los últimos instantes, la Roma incluso pudo llevarse la victoria. Tras una bonita combinación en la que participó Malen, Hermoso volvió a aparecer en una posición peligrosa ante la portería. El español, algo obstaculizado, disparó por encima del larguero desde cerca. En el otro extremo, un potente remate de Achraf Hakimi se marchó por poco junto a la portería de Mile Svilar: 2-2.