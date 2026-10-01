Donyell Malen fue elegido este jueves Jugador del Mes de la Serie A de agosto y septiembre. El delantero también está muy acertado de cara a puerta esta temporada con la AS Roma, que lidera Italia en gran parte gracias a él.

Malen fue fichado de forma definitiva desde el Aston Villa tras un fenomenal primer medio año en Roma. El internacional neerlandés de 27 años ya ha marcado seis goles ligueros esta temporada.

Malen arrancó la Serie A en agosto con un hat-trick contra la Fiorentina (4-0). En el último día de ese mes firmó un doblete a domicilio ante el Lecce (0-4).

Malen no marcó en el siguiente partido en casa contra el Atalanta (2-1), pero en el duelo posterior, frente al Torino, volvió a ser de gran valor con un gol (0-2). Entre medias también dio una asistencia contra el Fenerbahçe en la Champions League (1-1).

En el último partido antes del parón de selecciones, contra el Inter (2-2), Malen no participó directamente en ningún gol. En parte gracias a la productividad del diestro, la AS Roma ocupa actualmente el primer puesto de la Serie A, con los mismos puntos (13) que el Inter y su eterno rival, la Lazio.

Con esta distinción, Malen se impone a los candidatos Davide Frattesi (Lazio), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Daniel Maldini (Cagliari), Lautaro Martínez (Inter) y Adrien Rabiot (AC Milan).

«Donyell Malen ha mantenido la extraordinaria producción goleadora que ha mostrado desde su llegada a la Serie A el pasado enero», explica el director de la Serie A, Luigi De Siervo. «Una máquina de hacer goles que encaja perfectamente en el sistema táctico de Gasperini (3-4-2-1, red.) en la Roma».

«Sus seis goles en cinco partidos han provocado de inmediato que la lucha por el título de máximo goleador vuelva a estar completamente abierta. Sus cualidades técnicas, velocidad, desparpajo y productividad hacen de Malen uno de los mejores delanteros del mundo», añadió Di Siervo.

Malen está seguido en la tabla de goleadores por Lautaro, Gustavo Varela (AC Monza) y Antonio Raimondo (Frosinone), todos con cuatro tantos. Malen recibirá su premio antes del próximo partido en casa de la Roma, el 17 de octubre contra el Genoa.

Ese duelo también estará marcado por el regreso del icono del club Daniele De Rossi, máximo responsable en Génova.