Donyell Malen brilla con un hat-trick y llega en plena forma al Mundial con la selección holandesa

Donyell Malen lideró el viernes la victoria del AS Roma con un hat-trick ante el Pisa (3-0). Este resultado mantiene a los romanos, sextos en la Serie A, en la lucha por un puesto en la próxima Liga de Campeones.

Abrir el marcador le costó solo tres minutos: entró al área y definió con clase. El 2-0 llegó dos antes del descanso, tras pase de Rensch. Antes, Pellegrini había golpeado el larguero de falta.

Pocos minutos después del descanso, y tras un pase inteligente de Matías Soule, Malen completó su hat-trick. Ya suma once goles en catorce partidos con la Roma y, con diez tantos, ocupa el tercer puesto en la tabla de goleadores. Solo Lautaro Martínez (16 goles con el Inter) y Anastasios Douvikas (11 con el Como) le superan.

Llegó cedido en enero del Aston Villa y, si la Roma se clasifica para Europa, podrá ficharlo de forma definitiva por 25 millones de euros, misma cifra que pagó el Villa al Dortmund en 2025.

Su triplete refuerza sus opciones de minutos con Holanda: en marzo jugó 70’ ante Noruega (2-1) y, cuatro días después, Ronald Koeman lo retiró a los 15’ tras la roja a Dumfries y la entrada de Geertruida.

Malen suma 13 goles en 51 partidos con la Orange y participó en las Eurocopas de 2021 y 2024. Louis van Gaal no lo incluyó en el Mundial de Catar 2022.