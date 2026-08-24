Donyell Malen ha comenzado la nueva temporada de la Serie A de forma grandiosa. El neerlandés contribuyó de manera decisiva el lunes por la noche a la convincente victoria de la AS Roma sobre la Fiorentina con un hat-trick impecable: 4-0. Gracias a ese triunfo, la Roma se coloca líder.

La pasada temporada, la Roma ya había tomado prestado a Malen durante medio año desde el Aston Villa. El atacante causó después una gran impresión en Roma: veinte partidos oficiales, quince goles y tres asistencias.

Por eso, la Roma decidió ficharlo definitivamente el pasado verano procedente del club inglés. Por una cantidad de 25 millones de euros, Malen completó su traspaso definitivo a Italia.

Y, por ahora, la Roma no se arrepentirá de ello. Porque el lunes por la noche Malen fue de inmediato el gran protagonista en el primer partido de la nueva temporada.

Después de que a Mario Hermoso le anularan un gol por fuera de juego, en el minuto 27 sí acertó Malen. El delantero recibió el balón dentro del área y lo empujó a la portería de forma atropellada: 1-0.

En la segunda parte, Malen volvió a marcar dos veces más en apenas un cuarto de hora. Primero, disparó con la izquierda el 2-0, fuerte y alto, al primer palo; poco después completó su hat-trick tras un pase atrás de Paulo Dybala: 3-0. Para Dybala, por cierto, también supuso un hat-trick, aunque de asistencias.

Tras una más que merecida ovación del público en el momento de su sustitución, aún hubo tiempo para un gol más. Niccolò Pisilli empujó el 4-0 y puso así la guinda al pastel romano.