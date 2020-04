Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio tras perder la Superliga: opinó de los descensos y de la posible vuelta del fútbol

No daba declaraciones desde aquella "final" en Tucumán, pero fiel a su estilo no esquivó ninguna de las preguntas. ¿Volverá el fútbol? Lo ve difícil.

"Ojalá nos hubiéramos equivocado y estuviéramos todos caminando por la calle con tranquilidad. Estamos convencidos de lo que hicimos: cuidamos a los jugadores, a los socios, a los chicos, a todos. La decisión fue correcta", así comenzó su declaración Rodolfo D'Onofrio luego de varios meses sin hablar. Exactamente, la última aparición pública, había sido para aquel partido de su club ante , por la Superliga que termino ganando Boca.

Si bien en un principio fue criticado por sus pares de la AFA, por la decisión de no jugar el encuentro apertura de la Copa de la Superliga, a la distancia el tiempo pareciera darle la razón. El presidente del Millonario, no obstante, se mostró optimista, aunque no descarta que el fútbol regrese recién en el 2021, como comenzó a sonar en varios países del mundo.

"Para mí va a faltar mucho tiempo hasta que vuelva el fútbol. Hasta la primavera el fútbol no empieza. ¿Por qué? Porque me guío por lo que dicen los técnicos. Esto todavía no empezó y ojalá que sea leve", explicó en radio La Red. Pero enseguida quiso ser más leve: "Es un escenario posible también que no haya fútbol este año, pero yo quiero ser optimista. Cuando digo septiembre es porque imagino que empieza el calor, pasamos el invierno, pero puede ser que arranque todo en enero. Y me pregunto qué pasará con la Libertadores", aseguró.

En cuanto a la Copa de la Superliga en particular, D'Onofrio sostuvo una postura clara. "Yo tengo la sensación de que va a quedar en la nada. Me parece, es una opinión personal", sentenció, pero fue más cauto al opinar sobre los descensos: "Ahí sí aceptaría que el descenso no exista porque sería una injusticia mandar al descenso a un equipo que le faltó jugar 10 partidos. Si se juega, tiene que haber descensos porque se disputan todos los partidos. Ésa es la posición de River", finalizó.