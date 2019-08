D'Onofrio: "De la Cruz quiere la revancha en la cancha, ahora bánquenselo"

El presidente de River se refirió a la situación que le tocó protagonizar al mediocampista uruguayo en la previa del duelo ante Cerro Porteño.

La previa de la revancha entre Cerro Porteño y River por los cuartos de final de la Copa Libertadores quedó envuelta en una impensada trama judicial, con Nicolás De la Cruz como principal protagonista. El mediocampista tiene una cuenta pendiente con la Justicia paraguaya, motivo por el cual un fiscal de Asunción emitió una orden de detención contra el uruguayo por su imputación en una causa por la supuesta agresión a un policía en 2016 y la policía local fue hasta el hotel del Millonario a buscar al jugador para que preste declaración indagatoria. Luego de terminado el trámite, el abogado local que contrató el Millonario para llevar adelante la defensa del futbolista adelantó que todo estaba solucionado y que De la Cruz podrá jugar sin problemas el jueves.

Tras acompañar al jugador a declarar ante la Justicia, el presidente riverplatense, Rodolfo D'Onofrio, dejó en claro que nadie esperaba esta particular situación. "Fue una sorpresa. Si hubiera sido anoche… Pero entramos ayer y no pasó nada. No llegó una notificación a Buenos Aires, nada. Hay algo que no sabía. La causa tenía una probable penalidad de dos años de prisión, no era prisión internacional por lo cual no podía existir ninguna búsqueda internacional, tenía que ser acá en ", señaló el máximo dirigente del club de Núñez.

"Fue una sorpresa absoluta porque al propio jugador le pasó esto en febrero del 2016 y creo que en noviembre de ese año vino de vuelta con el Sub 20 uruguayo y no había pasado nada. Qué se yo… Se habrán distraído", aseguró D'Onofrio, con cierto tono irónico, y continuó: "Ayer a la noche cuando llegamos, la cónsul argentina nos dijo que tomáramos precauciones. Pasaron cosas raras, noto un clima tenso. Lo único que digo es que esto es un juego. Seguro que los jugadores, nosotros, vamos a estar protegidos, pero también le pediré al embajador argentino por la seguridad de los hinchas. Vine de Buenos Aires sin saber que había este clima acá. Hay un clima tenso, como que nervioso. Lo noto así".

En la misma línea, el presidente de River señaló que no le cabe "la menor duda" de que servirá como una motivación extra para el jugador ex- de : "¿Sabés dónde quiere la revancha de lo que le pasó en la mañana de hoy? ¡En la cancha, la quiere De la Cruz! ¿Sabés lo que es provocar a un uruguayo? Bueno, ahora bánquenselo".