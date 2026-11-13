Donnarumma, el mal momento continúa también con Italia: su fracaso en la noche del resurgir de la selección italiana, ¿qué hará Mancini ante Bélgica?

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En la noche del «renacimiento» de Italia también hubo una nota negativa: el error de Gigio Donnarumma. Un fallo grave para el capitán, que tampoco atraviesa el mejor momento de su carrera en el Manchester City.

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QUÉ ERROR - Italia remonta y vence a Francia por 3-1, un resultado que da ánimo y moral a todo el fútbol italiano. Una victoria importante también para Roberto Mancini, que ha recuperado el apoyo de la afición italiana tras las polémicas por su salida de la selección y su traslado a Arabia Saudí, y ha vuelto a poner a los aficionados del lado de este equipo.

Sin embargo, la noche en San Siro había comenzado de la peor manera. En el minuto 10, al intentar sacar el balón desde atrás, llegó el error fatal de Donnarumma, que falló el pase hacia Barella y entregó el balón directamente a Michael Olise, dejando al delantero francés lanzado hacia el área. Allí, el extremo del Bayern se zafó de Bastoni y batió al portero italiano, lento y torpe al lanzarse para intentar detener el disparo, para poner el 0-1 en el marcador. Un error grave que podría haber llevado el partido por otro camino.

NO ES EL PRIMERO DE LA TEMPORADA - Por desgracia, lo ocurrido ante Francia no es un episodio aislado esta temporada. También con el Manchester City, Donnarumma ha cometido errores importantes tanto en la Premier League como en la Champions League.

El 24 de octubre, en la derrota por 2-1 ante el Aston Villa, al portero italiano se le escapó entre las piernas un disparo centrado de Nicolas Jackson. Pocos días después, el 4 de noviembre, en la victoria por 3-2 en el campo del Leipzig en la Champions League, Ridle Baku lo batió con un disparo a su propio palo.

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Son episodios diferentes, pero reflejan un periodo de incertidumbre para el guardameta titular de Italia, que ha acabado incluso en el punto de mira de los aficionados de los Citizens, que quieren su traspaso inmediato.

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LA IDEA DE MANCINI - Hay que señalar que el seleccionador intenta dar a Italia una identidad definida, con un equipo que busque, cuando sea posible, dominar el juego y sacar el balón desde atrás. También en los primeros minutos ante Francia el mensaje había sido ese, al menos hasta el error de Donnarumma.

Tras encajar el gol, sin embargo, Italia cambió de actitud: desde el portero hasta los defensas, optaron por jugar en largo, buscando a Pio Esposito y su juego de espaldas a la portería en ataque, lo que permitió a todo el equipo adelantar sus líneas. Una solución que, paradójicamente, contribuyó a cambiar el rumbo del partido y a dar más eficacia al juego italiano.

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¿QUÉ HARÁ ANTE BÉLGICA? - Donnarumma no atraviesa el mejor momento de su carrera y Mancini ya ha demostrado que no tiene problemas para dejar en el banquillo incluso a algunos veteranos. Ocurrió, por ejemplo, con Dimarco ayer y con el propio Barella en dos de los primeros 4 partidos de esta nueva etapa.

El próximo partido, ante Bélgica, será decisivo: está en juego el acceso a la fase final de la Nations League e Italia tendrá suficiente con un empate para clasificarse. ¿Mantendrá el seleccionador su confianza en el capitán o se planteará una alternativa? Entre los candidatos figura desde hace tiempo Marco Carnesecchi, portero del Atalanta que puede ofrecer mejores prestaciones no tanto bajo palos como en la construcción del juego con los pies.

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La decisión no será sencilla: por un lado, el peso de la experiencia y el liderazgo de Donnarumma; por otro, la necesidad de confiar en un guardameta que atraviese un momento de mayor seguridad que el ex del Milan y del PSG. ¿Qué hará Mancini?