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Donis: «¡Tomé la decisión correcta y las críticas no se ajustan a la realidad!»

España vs Arabia Saudí
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¿Qué ha dicho el entrenador griego?

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, justificó su estrategia tras la derrota 0-4 ante España, y pidió críticas más realistas.

Lee también... Análisis: ¿Cómo desbarató España los planes de Donis ante los ojos del mundo?

La derrota en la segunda jornada del Mundial 2026 aplaza su futuro al último duelo contra Cabo Verde.

En la rueda de prensa posterior, Donis afirmó que el equipo aún confía en clasificarse y declaró: «Creemos en nuestras posibilidades y afrontaremos el partido contra Cabo Verde con confianza; todavía podemos lograr nuestro objetivo».

Reconoció problemas defensivos y admitió: «Debimos ser más sólidos atrás. No tengo una explicación completa, pero las cosas no salieron como planeamos y el gol tempranero de España nos complicó».

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Reconoció que el mal inicio afectó psicológicamente a su equipo: «Cuando las cosas no salen como se espera, es normal que los jugadores se sientan inseguros; intenté tranquilizarlos durante el partido... Esto le pasa incluso a los equipos más grandes; no digo que tuviéramos miedo, pero nos faltó esa sensación de seguridad en el campo y teníamos que haber encontrado mejores soluciones».

Reconoció que la mayor fortaleza de España le obligó a modificar el estilo respecto al duelo contra Uruguay.

“Ante Uruguay usamos un 4-4-2, pero contra España optamos por un 4-5-1 con un bloque defensivo bajo; de lo contrario, no habríamos tenido éxito”.

Y añadió: «España tiene muchas opciones ofensivas y puede llegar al arco por varios flancos, así que nuestro objetivo era reducir su peligro dentro del área, y creo que tomamos la decisión correcta antes del partido».

Rechazó comentar la ausencia de Mohammed Kano en el once inicial: «No responderé a preguntas sobre jugadores concretos».

Pese a la goleada, el técnico se mostró confiado en el futuro de la selección y en el grupo.

Y añadió: «Hoy tuvimos un mal resultado, pero eso no nos detendrá. Enfrentamos a una selección muy fuerte; soy realista y creo que mejoraremos. Estoy orgulloso del esfuerzo diario de los jugadores y no perderé la confianza por un partido».

Para cerrar, lanzó un mensaje a los críticos: «En el Mundial hemos visto muchos partidos con resultados abultados. Aceptamos las críticas, pero deben ser realistas. Seguiremos trabajando y pensando en el próximo partido, porque nuestra andadura en el torneo aún no ha terminado».

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