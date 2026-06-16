Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
GOAL

Traducido por

Donis sorprende a la afición: ¡Arabia Saudí no es favorita para clasificarse!

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
Arabia Saudí vs Uruguay
Uruguay
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Uruguay

¿Qué dijo el entrenador griego?

Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, afirmó tras el 1-1 ante Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026 que su equipo no es favorito para avanzar, debido a la presencia de España y Uruguay.

En la rueda de prensa posterior al partido, afirmó: «La selección saudí no es favorita para pasar a la siguiente ronda, dada la presencia de España y Uruguay».

Y añadió: «Me sorprendió el empate de España con Cabo Verde, pero La Roja y Uruguay siguen siendo los favoritos para pasar a la siguiente ronda de nuestro grupo; aun así, intentaremos ganar los dos próximos partidos».

Lee también... El seleccionador de Uruguay ataca a un periodista tras el empate de Arabia Saudí... ¿Qué pasó?

Sobre la lesión de Mohammed Al-Owais, Donis afirmó: «No le pasa nada, ha hecho un gran partido y ha demostrado una gran personalidad, le doy las gracias de todo corazón».

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

El técnico destacó la mejoría en la segunda parte y rechazó las críticas por la falta de profundidad ofensiva.

Y concluyó: «Trabajaremos para corregir los errores, estamos haciendo bien las cosas y necesitamos tiempo para mejorar».


Anuncios