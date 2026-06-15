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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Donis somete a la selección a duros entrenamientos antes de enfrentar a Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
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EE. UU.

¿Qué pasa?

Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, dirigió en la madrugada del lunes realizó pruebas intensivas a porteros y delanteros como parte de la preparación final para enfrentar a Uruguay el martes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el debut del Grupo 8 de la Copa del Mundo 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el técnico heleno se centró en afinar la preparación técnica de sus jugadores, sometiendo a los porteros a ejercicios de rapidez mental y reflejos con centros y disparos dentro del área, para contener el potente ataque uruguayo.

En ataque, el cuerpo técnico añadió ejercicios para Salem Al-Dossari, Khaled Al-Ghanam y Sultan Mandash, con disparos y definición desde fuera del área y las bandas. Abdullah Al-Hamdan y Saleh Al-Shehri con centros y remates de cabeza, buscando variantes ofensivas.

Arabia Saudí busca un buen arranque ante una de las favoritas del Grupo H, que completan España y Cabo Verde, y Donis confía en la preparación física y táctica de su plantilla para lograr un resultado positivo en el debut.

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