Donis se prepara... Al-Dosari lidera la alineación de la selección saudí contra Uruguay

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, anunció la alineación para el debut contra Uruguay en el Grupo 8 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se jugará en el estadio Hard Rock de Miami, dentro de un grupo complicado que también integra a España y Cabo Verde.

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La selección saudí saltó al campo con la siguiente alineación:

Portero: Mohammed Al-Owais

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi

Centrocampo: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwair

Delanteros: Mohamed Abushamat, Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.

Los saudíes buscan un buen arranque ante un rival de la talla de Uruguay, en una prueba temprana para las ambiciones de «Los Verdes» en el Mundial.