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Saudi Arabia v Puerto Rico - International FriendlyGetty Images Sport
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Donis se prepara... Al-Dosari lidera la alineación de la selección saudí contra Uruguay

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
G. Donis
Salem Mohammed Al-Dossari
Arabia Saudita
Uruguay
EE. UU.
Grecia

El Verde busca lograr un nuevo milagro

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, anunció la alineación para el debut contra Uruguay en el Grupo 8 de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se jugará en el estadio Hard Rock de Miami, dentro de un grupo complicado que también integra a España y Cabo Verde.

Lea también: Gran sorpresa... El fantasma del tiempo azota el partido entre Arabia Saudí y Uruguay.

La selección saudí saltó al campo con la siguiente alineación:

Portero: Mohammed Al-Owais

Defensa: Saud Abdulhamid, Abdulilah Al-Omari, Hassan Tambakti, Muteb Al-Harbi

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Centrocampo: Nasser Al-Dossari, Abdullah Al-Khaibari, Musab Al-Juwair

Delanteros: Mohamed Abushamat, Salem Al-Dossari y Firas Al-Buraikan.

Los saudíes buscan un buen arranque ante un rival de la talla de Uruguay, en una prueba temprana para las ambiciones de «Los Verdes» en el Mundial.

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