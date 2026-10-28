Donis prepara la lista de Arabia Saudí para la concentración de Doha: ¿cuál es la situación de Musab Al Juwayr y Salem Al Dawsari?

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, se acerca a definir sus elecciones para la próxima concentración, a la espera de anunciar la lista del combinado saudí durante la semana que viene, de cara a la cita prevista en la capital catarí, Doha, dentro de la primera fase de los preparativos para disputar la Copa de Asia 2027.

La concentración coincide con el parón internacional del 9 al 17 de noviembre e incluye dos pruebas amistosas, en las que la selección saudí se enfrentará a su homóloga de Corea del Sur el 13 de noviembre, antes de medirse a Uzbekistán el 17 del mismo mes, en el marco del empeño del cuerpo técnico por evaluar el nivel de los jugadores y preparar al grupo para el reto continental.

Se espera que Donis se apoye en un gran número de los elementos que participaron en la última concentración internacional, la que fue testigo de la coronación de la selección saudí con el título de la Copa del Golfo, con la posibilidad de introducir ajustes en la lista en función del estado de salud de los jugadores y de su nivel técnico, además de las consideraciones disciplinarias que podrían influir en algunas elecciones, según informó el diario saudí «Asharq Al-Awsat».

Al-Juwair y Al-Dawsari, cerca del regreso

Musab al-Juwair destaca entre los nombres que suenan con fuerza para incorporarse a la nueva lista, después de haberse ausentado de la anterior concentración por motivos disciplinarios y antes de aparecer en las celebraciones de la selección por la conquista de la Copa del Golfo, lo que abre la puerta a su regreso a los planes del técnico griego durante la próxima etapa.

Asimismo, la situación de Salem al-Dawsari, capitán de la selección saudí, recibe un seguimiento especial, tras recuperarse de la lesión que sufrió al término de la participación del combinado en la fase final del Mundial 2026, pues sus opciones de volver a la próxima lista parecen reales, a la espera de que el cuerpo técnico decida su situación definitiva.

En cambio, Hammam al-Hammami sigue afrontando dificultades para llegar a tiempo a la concentración, después de sufrir una lesión en el músculo posterior durante la final de la Copa del Golfo, y actualmente prosigue con su programa de recuperación, mientras que el portero Nawaf al-Aqidi se ausenta por lesión, lo que obliga a Donis a replantearse sus opciones en el puesto de guardameta.

Las lesiones amenazan la participación de tres jugadores saudíes

Según fuentes del diario «Asharq Al-Awsat», el cuerpo médico de la selección saudí vigila el estado de salud de Nawaf al-Aqidi, Alaa Al Haji y Hammam al-Hammami de forma casi diaria, e informa al cuerpo técnico de las últimas novedades relativas a sus programas de tratamiento y a la posibilidad de que regresen a los entrenamientos y participen durante la próxima concentración.

Donis espera recuperar al menos a uno de estos jugadores, dada su importancia en sus planes técnicos, sobre todo porque las lesiones podrían imponer cambios adicionales en su alineación antes de completar el programa de preparación para la Copa de Asia 2027.

En el centro del campo, el cuerpo técnico estudia las opciones para suplir a Alaa Al Haji, que se lesionó durante la Copa del Golfo y aún está en tratamiento y completando su programa de rehabilitación, lo que convierte su puesto en uno de los expedientes que necesitan resolverse antes de anunciar la lista definitiva.

En cuanto a la portería, destaca el nombre de Abdulrahman al-Sanbi como una de las opciones disponibles para suplir la ausencia de Al-Aqidi, después de haberse incorporado anteriormente a la concentración de preparación celebrada en Estados Unidos y de haber seguido entrenando con la selección durante el Mundial 2026, pese a no haber sido elegido en la lista definitiva del torneo.

Un nuevo recambio para suplir la ausencia de Kadesh

En la línea defensiva, Donis se prepara para introducir un cambio que compense la ausencia de Hassan Kadesh, que sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo, y Ali Lajami figura entre los principales candidatos a ocupar ese puesto, sobre todo porque anteriormente ya estuvo con la selección saudí en la lista del Mundial 2026.

En el marco de la intención del cuerpo técnico de dar oportunidad a elementos jóvenes y reducir la media de edad de la selección, destaca la posibilidad de convocar a Abdulaziz al-Suwailem, defensa del Al-Fateh, que llamó la atención durante la pasada temporada y fue uno de los candidatos al premio al mejor jugador promesa de la Liga Saudí.

También parece una posibilidad el regreso de Saud Abdulhamid, profesional en las filas del Lens francés, dentro de las opciones de Donis, después de ausentarse de la última concentración internacional por lesión, antes de recuperar la regularidad en sus apariciones con su equipo durante el mes en curso, lo que refuerza sus opciones de volver a las filas de la selección.

30 jugadores en la esperada lista de Arabia Saudí

La imagen definitiva de la lista de la selección saudí sigue sin resolverse, tanto en lo relativo a los nombres que elegirá Donis como al número total de jugadores que llevará a Doha, pero las previsiones apuntan a la posibilidad de ampliar la lista para incluir a 30 jugadores.

Esta cifra supone un aumento de cuatro jugadores en comparación con la pasada concentración, en un paso que da al cuerpo técnico un mayor margen para probar a los elementos disponibles y evaluar su disposición física y técnica, especialmente a la luz del elevado número de lesiones y de las posibilidades de regreso de algunos nombres ausentes.

Donis pretende aprovechar los dos amistosos ante Corea del Sur y Uzbekistán para poner a prueba sus opciones técnicas y determinar el grado de disposición de los jugadores antes de las siguientes fases del programa de preparación, con el objetivo de construir un grupo capaz de competir en la Copa de Asia 2027.



