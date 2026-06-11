Donis elige al portero de Arabia Saudí entre Al-Owais y Al-Aqidi para enfrentar a Uruguay

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ya tiene casi decidido el portero que jugará contra Uruguay en el Mundial 2026.

El partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo 8, se jugará el martes a la madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según el diario saudí Al-Yaum, Donis elegirá a Mohammed Al-Owais como titular pese a la recuperación de Nawaf Al-Aqidi.

La decisión se basa en que Al-Owais jugó los tres últimos amistosos, lo que le da más rodaje que Al-Aqidi.

El cuerpo técnico prefiere no arriesgar a Nawaf Al-Aqidi, quien se perdió los últimos tres partidos por lesión, para evitar recaídas en la Copa.

Al-Aqidi era el titular en la eliminatoria, pero sus errores le han costado el puesto.