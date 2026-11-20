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Eredivisie - Jornada 13 22 nov 2026 - 08:30 Sparta Stadion Het Kasteel

Dónde ver Sparta Rotterdam - AZ: canal de TV y streaming online

El Sparta Rotterdam - AZ se podrá seguir en directo por ESPN. Estas son las opciones de televisión y streaming disponibles para este duelo de la Eredivisie.

Noticias de los equipos y plantillas

El Sparta Rotterdam no podrá contar con Michael Brouwer ni con Max de Ligt por lesión. Se espera más información sobre la posible alineación cuando se acerque el inicio del partido.

El AZ tiene una lista de bajas más larga. Stije Resink, Jeroen Zoet, Jizz Hornkamp, Lewis Schouten, Weslley Pinto y Kees Smit están lesionados. El entrenador Leeroy Echteld tendrá que buscar soluciones para confeccionar la convocatoria de este duelo.

Estado de forma reciente

El Sparta Rotterdam ganó dos de sus últimos cinco partidos, perdió otros dos y empató uno. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-3 ante el ADO Den Haag. Antes había ganado por 2-3 en el campo del FC Groningen. En esos cinco partidos, el Sparta marcó once goles y encajó nueve.

El AZ ganó dos de sus últimos cinco partidos y perdió tres, sin empates. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-3 ante el FC Groningen en la Eredivisie. Antes había perdido por 1-2 contra la Juventus en la Europa League. En total, el AZ marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 22 de febrero de 2026 en la Eredivisie, cuando el AZ venció por 3-1 al Sparta Rotterdam como local. En los últimos cinco duelos entre ambos, el AZ ganó tres veces, perdió una y empató otra. El Sparta logró una victoria en esa serie, en casa por 1-2 en noviembre de 2024.

Clasificación

En la Eredivisie, el Sparta Rotterdam ocupa la duodécima posición, mientras que el AZ es quinto.