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Sparta Stadion Het Kasteel
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Dónde ver Sparta - Excelsior: canal de TV, streaming en vivo, hora de inicio y racha reciente de ambos equipos

Sparta Rotterdam vs Excelsior
Sparta Rotterdam
Excelsior
Eredivisie

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Sparta y el Excelsior, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

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Eredivisie - Eredivisie
Sparta Stadion Het Kasteel

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo dónde verlo por TV y en línea.

Retransmisión del Sparta - Excelsior: canal de TV y streaming.

A continuación encontrarás un resumen de los canales de televisión y las retransmisiones en directo para ver el Sparta Rotterdam - Excelsior.

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Noticias y alineaciones de los equipos.

Sparta Rotterdam contra Excelsior alineaciones probables

4-3-3
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Formación
Excelsior crest
Excelsior
EXC
4-3-3
1J. Drommel5T. Quintero2S. Sambo3M. Young4P. van Aanholt6J. Kitolano10V. van Crooij8A. Santos11S. Mito7C. Terho9T. Lauritsen1S. van Gassel12A. Zagre4C. Widell14L. Schouten3R. Meissen20L. Hartjes10N. Naujoks23I. Yegoian30D. Sanches Fernandes7E. Hansson11G. de Regt
Excelsior crest
Excelsior
EXC
4-3-3
Sparta Rotterdam

Once inicial

Excelsior

Manager

  • M. Steijn
  • R. den Uil

Lesiones y suspensiones

En el Sparta, M. van Bergen es baja por lesión y B. Martins Indi está sancionado. El once local sería: J. Drommel en la portería; T. Quintero, S. Sambo, M. Young y P. van Aanholt en defensa; y C. Terho y T. Lauritsen en ataque.

El Excelsior viaja sin el lesionado H. Akujobi. Su once inicial incluye a S. van Gassel en la portería y a G. de Regt en ataque. Cualquier cambio de última hora se añadirá lo antes posible.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

SPA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/12
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

EXC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Sparta de Róterdam vive una mala racha: suma cinco partidos sin ganar en la Eredivisie (dos empates y tres derrotas). Ha recibido trece goles y marcado solo tres. La derrota más reciente fue 4-0 en casa ante el FC Twente, y la dura caída 4-1 contra el Telstar evidencia la fragilidad defensiva.

El Excelsior, con altibajos, ha ganado dos veces (incluido un 5-0 al FC Utrecht) y empatado otras dos. Pero su último encuentro, 1-1 contra el FC Volendam, muestra que a veces falla cuando más cuenta.

Enfrentamientos directos

SPA

Últimos partidos

EXC

4

Victorias

0

Empates

1

Victoria

11

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

En su último duelo, en septiembre de 2025, el Sparta venció 0-1 al Excelsior como visitante. En los últimos cinco partidos de la Eredivisie, el Sparta lidera con tres victorias, frente a una del Excelsior y un empate. La victoria más goleadora fue el 4-2 del Sparta en casa, en febrero de 2024.

Clasificación

En la Eredivisie, Sparta es décimo y Excelsior decimocuarto, por lo que el encuentro resulta clave en la recta final de la temporada.

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