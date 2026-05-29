Dónde ver la final de la Liga de Campeones de la UEFA en español: París Saint-Germain vs. Arsenal en los Estados Unidos

La final de la Liga de Campeones de la UEFA de este año enfrentará al París Saint-Germain y al Arsenal en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, el Sábado 30 de Mayo.

El equipo de Mikel Arteta busca añadir el trofeo Europeo a su primer título de la Premier League en 22 años, mientras que los campeones de la Ligue 1 de Luis Enrique buscan su segundo título consecutivo de la Liga de Campeones.

Los hispanohablantes en Estados Unidos podrán verla en español por TV o streaming. Aquí, GOAL te resume las opciones.

¿Puedo ver la final de la Liga de Campeones de la UEFA gratis en español?

Univision transmitirá gratis el PSG vs Arsenal en español. La cobertura empezará a las 11:30 a. m. ET, antes del pitido inicial a las 12:00 p. m. ET.

Si prefieres la transmisión online, necesitarás suscribirte a uno de los servicios de streaming que incluyen Univision.

Sling TV incluye Univision en su paquete «Best of Spanish», opción económica que no requiere suscripción en inglés.

Si prefieres no pagar, aprovecha la prueba gratuita de plataformas como DirecTV o YouTube TV.

¿Puedo ver la final en una cadena deportiva en español?

TUDN (canal de cable de TelevisaUnivision) y la plataforma ViX emitirán en directo la final de la Liga de Campeones de la UEFA en español. Además, DAZN ofrece la cobertura en español de la final en Estados Unidos.

Al igual que con Univision, puedes ver TUDN gratis mediante las pruebas gratuitas de algunos servicios de streaming. DirecTV ofrece cinco días de prueba en los paquetes «Choice» y «Óptimo Más», que incluyen TUDN. Cancelación antes del plazo para evitar cargos.

DAZN, plataforma OTT famosa por su boxeo en vivo, obtuvo los derechos en español de la Liga de Campeones de la UEFA en EE. UU. tras un acuerdo de sublicencia con TelevisaUnivision.

Los suscriptores de DAZN, o quienes piensen unirse para ver otros eventos en directo, podrán disfrutar del París Saint-Germain contra el Arsenal en español.