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Segunda Division
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Dónde ver hoy en directo Las Palmas contra Eldense: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Las Palmas vs Eldense
Las Palmas
Eldense
Segunda Division

Todo lo que necesitas saber para ver en directo el Las Palmas-Eldense de Segunda División de hoy.

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Previa del partido

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Segunda Division - Jornada 13
Estadio de Gran Canaria

Las Palmas recibe al Eldense en el Estadio de Gran Canaria en un partido de Segunda División al que ambos clubes llegan en momentos de forma diferentes.

El Las Palmas de Albert Sanchez afronta este partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros, incluida una victoria por 2-3 ante el Real Oviedo en su compromiso liguero más reciente. Ese resultado dará confianza al equipo local de cara a este duelo, aunque la abultada derrota por 0-3 ante el Castellón a principios de octubre puso de manifiesto su irregularidad.

El Eldense, dirigido por Javier Calleja, llega a Las Palmas tras perder 0-2 ante el Granada en su último partido de Segunda División. El equipo visitante, que ocupa el 15.º puesto de la tabla, atraviesa una racha irregular y necesitará reaccionar con contundencia después de ese revés.

El equipo de Calleja mostró capacidad de reacción anteriormente en la temporada, con una victoria sobre el Atlético Baleares en la Copa del Rey y otra ante el Real Valladolid en Liga, pero dos derrotas consecutivas en la competición han frenado su impulso.

Las Palmas ocupa el 11.º puesto de la clasificación de Segunda División y buscará escalar posiciones con una victoria en casa.

Sigue leyendo para saber cómo ver este partido.

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  • A. Sanchez

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