Cómo ver el Haití sub-17 vs Arabia Saudí sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 25 nov 2026 - 08:30

Haití sub-17 y Arabia Saudí sub-17 se enfrentan en el grupo D del Mundial sub-17. Ambos equipos buscan mejorar tras un comienzo complicado. Aún no se ha confirmado la sede del encuentro.

Haití llega después de perder sus dos primeros partidos. Cayó por 3-1 ante Francia en la primera jornada y después perdió por 4-1 frente a Uruguay el 22 de noviembre.

Eso deja a Haití en el último puesto del grupo y con problemas defensivos por resolver. Ya ha encajado siete goles en este torneo.

Arabia Saudí llega reforzada. Venció por 1-0 a Francia el 22 de noviembre, un resultado que recondujo su participación después de perder por 3-2 ante Uruguay en su estreno.

Esa victoria ante el equipo que lideraba el grupo en las primeras jornadas cambia considerablemente el ánimo. Arabia Saudí ocupa ahora el tercer puesto y afronta este encuentro en una posición más cómoda.

Haití necesita reaccionar cuanto antes, mientras que Arabia Saudí intentará aprovechar el impulso de un resultado que demostró lo que puede hacer cuando su defensa se mantiene firme.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

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