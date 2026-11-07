Cómo ver el Valencia-Real Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

El Real Madrid visita el estadio de Mestalla para enfrentarse al Valencia en la jornada 12 de LaLiga. El equipo de Jose Mourinho buscará mantener la presión en la parte alta de la clasificación.

El Valencia ocupa el 19.º puesto de la tabla y esta temporada le ha costado encontrar la regularidad, pero el equipo de Javier Aguirre confía en poner en apuros a un visitante al que se ha advertido precisamente sobre este tipo de partidos. El propio Mourinho ha hablado abiertamente del peligro que supone un rival fresco, descansado y que no tiene nada que perder.

El Madrid llega en un gran momento, tras ganar sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. A la victoria por 3-0 ante el Racing de Santander el pasado fin de semana le siguió un triunfo por 3-2 frente al AEK Atenas en la Champions League entre semana. La plantilla de Mourinho llega curtida al fin de semana.

La principal preocupación de los visitantes en cuanto a la plantilla es la ausencia de Vinicius Junior por sanción. El brasileño descansó entre semana en el viaje a Atenas, pero otra sanción le impedirá jugar en Mestalla y obligará a Mourinho a reorganizar sus opciones en ataque.

Mourinho ha sido sincero en sus comparecencias previas al partido y ha admitido que quiere que tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona se dejen puntos en su enfrentamiento directo de este fin de semana. Una victoria del Madrid en Mestalla, sumada a cualquier tropiezo en ese encuentro, cambiaría radicalmente el panorama de la lucha por el título.

Con la lucha por el título de LaLiga cada vez más reñida y un ambiente intenso garantizado en Mestalla, este partido tiene mucho en juego para ambos clubes. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Valencia-Real Madrid.