Cómo ver el Uganda sub-17 - Nueva Caledonia sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 25 nov 2026 - 07:30

Uganda sub-17 se enfrenta a Nueva Caledonia sub-17 en un partido del grupo B del Mundial sub-17. Ambos equipos buscan cerrar la fase de grupos con mejores sensaciones.

Uganda llega al encuentro con un punto. En su último partido empató 0-0 ante Ecuador, un resultado que le permitió recuperar cierta estabilidad tras caer 3-0 frente a Corea del Sur.

Ese empate deja al conjunto africano tercero del grupo B y todavía con algo en juego. No haber encajado goles ante Ecuador dará confianza a su defensa.

Nueva Caledonia llega en una situación mucho más complicada. Perdió 6-0 ante Corea del Sur en su partido más reciente, y la ajustada derrota por 1-0 frente a Ecuador en el encuentro anterior es lo más cerca que ha estado de lograr un resultado positivo en este torneo.

El conjunto de Oceanía es cuarto del grupo, así que tiene la oportunidad de evitar acabar último y de dar a su joven plantilla algo que llevarse de la mayor competición del fútbol de categorías inferiores.

Uganda llega con mejores resultados recientes y ocupa una posición más alta en la tabla, lo que le convierte en el equipo obligado a cumplir.

Esto es lo que sabemos sobre cómo ver el partido.

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