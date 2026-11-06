¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Ligue 1
team-logoToulouse
Stadium de Toulouse
team-logoStrasbourg
¡Mira aquí! Fox ONE
Con la colaboración de

Dónde ver hoy en directo el Toulouse-Strasbourg: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Toulouse vs Strasbourg
Toulouse
Strasbourg
Ligue 1

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Toulouse-Estrasburgo de la Ligue 1 hoy.

Cómo ver el Toulouse contra el Estrasburgo con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde puede resultar útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
CubaDisney+ Premium Caribbean
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosDirecTV
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
Ligue 1 - Jornada 10
Stadium de Toulouse

Toulouse contra Strasbourg alineaciones

4-4-2
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Formación
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-3-3
G. RestesG. RestesC. TapeC. TapeR. NicolaisenR. NicolaisenM. McKenzieM. McKenzieI. DialloI. DialloN. SigurN. SigurT. JoergensenT. JoergensenC. Casseres Jr.C. Casseres Jr.S. OppongS. OppongS. HidalgoS. HidalgoC. TengstedtC. TengstedtF. JoergensenF. JoergensenL. HoegsbergL. HoegsbergOsoOsoK. CoulibalyK. CoulibalyI. DoukoureI. DoukoureS. El MourabetS. El MourabetD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaC. HarderC. HarderM. GodoM. GodoG. YassineG. Yassine
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-4-2
Toulouse

Once inicial

Strasbourg

Suplentes

Manager

  • J. Askou
  • H. Oliveira

El Toulouse recibe al Estrasburgo en el Stadium de Toulouse en un partido de Ligue 1 que tiene una importancia distinta para dos equipos que avanzan en direcciones muy diferentes.

El Toulouse de Jens Berthel Askou ha sido imprevisible esta temporada: ha alternado empates y derrotas con alguna victoria convincente. Llega a este encuentro tras perder 2-0 ante el Marsella en liga, un resultado que habrá aumentado su concentración de cara a un partido en casa que espera ganar.

El Estrasburgo llega a Toulouse en un mal momento y bajo una presión creciente. El equipo de Hugo Oliveira ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de Ligue 1, ha encajado goles con facilidad y no ha logrado asentarse en la clasificación. Su único resultado positivo en esa racha fue una victoria por 5-1 sobre el Auxerre el 1 de noviembre.

Ambos clubes están en la mitad inferior de la tabla de Ligue 1, separados por un solo puesto, lo que añade un claro componente competitivo al encuentro pese a las distintas dinámicas con las que llegan.

La lista de bajas por lesión del Estrasburgo sigue reduciendo las opciones de Oliveira, mientras que el Toulouse debe afrontar la ausencia del centrocampista sancionado Aron Doennum, además de sus propios problemas de lesiones.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google